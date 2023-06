Torna a Mirabilandia MirabilAvis | l' appuntamento dedicato ai donatori italiani

Domenica 23 luglioMirabilAvis, l'appuntamento nel Parco divertimenti più grande d'Italia dedicato ai donatori ... Per tutta la giornata Avis sarà presente acon alcuni Info Point per ...La magia dei fuochi d'artificioper colorare le colline, il mare e il cielo. Gli appuntamenti ... Per una Notte Rosa da brivido, ci sono le attrazioni e gli spettacoli di. Sabato 8 ...La magia dei fuochi d'artificioper colorare le colline, il mare e il cielo. Gli appuntamenti ... Per una Notte Rosa da brivido, ci sono le attrazioni e gli spettacoli di. Sabato 8 ...

Torna a Mirabilandia MirabilAvis, l'appuntamento dedicato ai ... Adnkronos

Con la tua autorizzazione noi e i nostri fornitori possiamo utilizzare dati precisi di geolocalizzazione e identificazione tramite la scansione del dispositivo. Puoi fare clic per consentire a noi e a ...E' partito il conto alla rovescia per la Notte Rosa - Pink Fluid, in programma dal 7 al 9 luglio nei territori delle province di Rimini, Forlì-Cesena, ...