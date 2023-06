Torino | incendio appartamento a Collegno | muore donna

Il gesto intimidatorio preferito a livello nazionale torna ad essere, dal 2019 l'. Il rogo ... seguita da Cosenza (10/4) e(8/8). Il focus sulle vittime conferma la maggior incidenza di ...in un appartamento al quarto piano di una palazzina di via Di Vittorio, a Trieste. Le volanti della polizia sono intervenute per dare ausilio ai vigili del fuoco impegnati nello spegnimento ...Lo ha riferito l'agenzia di stampa Tass, citando il ministero per le Situazioni di emergenza secondo il quale i vigili del fuoco hanno spento completamente l', che ha distrutto un serbatoio ...

Incendio a Torino Madonna del Pilone: auto in fiamme mentre era in marcia TorinoToday

Torino , 26 giu. – (Adnkronos) – Tragedia oggi nel pomeriggio a Collegno, comune alle porte di Torino. Una donna è morta nell’incendio del suo appartamento, al terzo piano di un palazzo. Sul posto son ...Il rogo al terzo piano di un palazzo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco dalla sede centrale di Torino, i sanitari e i carabinieri.