Torino | fingono rapimento per addio a celibato | anziano si sente male | quartiere terrorizzato Denunciati

(Di lunedì 26 giugno 2023) Per festeggiare l’aldi un loro amico, hanno finto unpresentandosi a casa del futuro sposo con passamontagna e imbracciando armi da soft air senza tappo rosso. I ragazzi indossavano il casco e il passamontagna calato sul viso, fucili in pugno, e così il “commando” composto da 9 persone ha portato via di forza un uomo dalla propria abitazione e l’ha legato, imbavagliato e rinchiuso in un furgone. Questa scena da film si è svolta a Trofarello, nella cintura di. Il commando protagonista nel blitz in un condominio in realtà era un gruppo di amici mossi dall’idea di unalcon il brivido. Peccato che l’assalto abbia creato il panico tra i vicini di casa, tanto che unha accusato un malore e molti altri abitanti hanno ...