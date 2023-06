Torino | fa irruzione in chiesa nudo e distrugge tutto | poi accusa un malore e muore

(Di lunedì 26 giugno 2023) È entrato incompletamentee ha iniziato a lanciare ere tutti gli oggetti che trovava. È quanto successo venerdì scorso nella parrocchia di San Remigio, nel quartiere Mirafiori di, che ha visto protagonista un residente torinese di 50 anni da poco uscito dal carcere e ancora tossicodipendente. Il gesto folle è poi terminato in tragedia perché il 50enne ha avuto une poco dopo è morto. Secondo la ricostruzione che riporta il Corriere, l’uomo è riuscito a salire sull’altare, ha preso in mano un cero e lo ha usato come arma per minacciare e allontanare i presenti. «Era fuori di sé, non aveva consapevolezza di quello che stava facendo», ha raccontato il parroco Giuseppe Nota che ha assistito alla scena. La dinamica dei ...

Secondo la ricostruzione che riporta il Corriere, l'uomo è riuscito a salire sull'altare, ha preso in mano un cero e lo ha usato come arma per minacciare e allontanare i presenti. "Era fuori ...... con tanto di passamontagna e fucili, come fossero terroristi dell' Isis , avevano fatto... legato e imbavagliato, in un furgone a Trofarello, alle porte di. L'assalto ha scatenato ......profilo di Chiesa è stato accostato al Newcastle prima ancora che il club inglese facesse... Perché aha voglia di rilanciarsi, dopo un anno e mezzo condizionato anche e soprattutto da ...

Torino, fa irruzione in chiesa nudo e distrugge tutto, poi accusa un ... Open

Hanno simulato un rapimento dell’Isis per l’addio al celibato dell’amico appassionato di Softair, ma il vicino di casa del ...Travestiti da commando armato, con tanto di passamontagna e fucili, come fossero terroristi dell'Isis, avevano fatto irruzione in una casa e portato via un uomo. Un raid in piena regola, con ...