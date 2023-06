Toh | adesso c' è l' Intelligenza artificiale a commentare Wimbledon

Leggi su gqitalia

(Di lunedì 26 giugno 2023) L’sbarca nel mondo delle telecronache e debutta su uno dei più antichi (e prestigiosi) tornei sportivi al mondo:. Dal 3 luglio la più antica competizione di tennis del pianeta spingerà forte sulla modernità adottando una telecronaca completamente automatizzata e gestita dalla piattaforma Watson X dell’IBM. Al momento non sostituirà quella tradizionale della BBC per la diretta quotidiana dai campi londinesi ma servirà all’All England Club – che gestisce e organizza il torneo – per offrire commenti audio e didascalie già pronte per gli highlights e i video da mostrare sul proprio sito internet. Insomma, più una mossa per velocizzare il lavoro dei montatori e avere più video da caricare online che una vera e propria rivoluzione che mette a repentaglio il lavoro del telecronista ma si tratta comunque ...