Tiziano Ferro | Mi gridano fro*io e scappano | hanno in comune la vigliaccheria VIDEO

(Di lunedì 26 giugno 2023)durante il concerto all'Olimpico ha raccontato degli insulti omofobi che gli urlano, invitando i fan a vivere la propria vita. Durante il suo concerto allo Stadio Olimpico di Roma,ha affrontato con forza e determinazione il problema della discriminazione, toccando le corde più intime del pubblico presente con un discorso profondo e personale. Il cantante ha scelto di leggere un testo raccontando un episodio in cui ha subito gli insulti di un omofobo, criticando la codardia di coloro che offendono gratuitamente e poi si dileguano.ha voluto inviare un messaggio di speranza e resilienza ai suoi ammiratori, invitandoli a non farsi influenzare dalle opinioni negative e a vivere la propria vita in modo autentico e vero.

