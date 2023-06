Tivoli | rimprovera un gruppo di persone per il rumore davanti al bar | pestato a morte

Leggi su open.online

(Di lunedì 26 giugno 2023) Alessandro Castellaccio, 40 anni, è morto al Policlinico Umberto I di Roma. Era arrivato in ospedale sei giorni fa, dopo una lite in centro acon altre tre. Domenica 18 giugno aveva litigato per la musica troppo alta con una comitiva di cittadini romeni che stavano bevendo birraa un bar. I carabinieri avevano denunciato per lesioni gravi un cittadino romeno di 41 anni, di mestiere operaio e sempre residente a. Anche lui è finito al pronto soccorso: una prognosi di 25 giorni per ferite al naso e al volto. Ora la procura procederà per omicidio. In via di identificazione gli altri due uomini. Tutto sarebbe partito in via Domenico Giuliani dopo le 18. Castellaccio avrebbe cominciato are i romeni: «Andatevene a casa vostra, qua non potete fare quello che vi pare». ...