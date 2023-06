Tiro a volo | Scocchetti e Rossetti sparano sull’oro nello skeet misto | Italia in testa al medagliere dei Giochi Europei!

Leggi su oasport

(Di lunedì 26 giugno 2023)1 di Simonae Gabrieleconquista la medaglia d’orodelaiEuropei 2023 in corso a Cracovia, in Polonia: la coppia azzurra ha vinto la finale contro Cipro 2 di Anastasia Eleftheriou ed Andreas Chasikos. Medaglia di bronzo per Gran Bretagna 1 di Amber Rutter (Hill da nubile) e Ben Llewellin. Nella finale per l’oro le prime due serie finiscono in parità (7-7, 5-5), poi nella terza l’si impone per 8-7 e passa a condurre sul 4-2. Cipro risponde nella quarta frazione, vinta per 6-5, e così si arriva all’ultimo duello sul 4-4. Eleftheriou manca due piattelli e gli azzurri ne approfittano, vincendo la serie per 8-6, chiudendo la sfida sul 6-4 e mettendosi ...