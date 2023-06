Tiro a volo | Andrea Benelli | “Martina Bartolomei sta dimostrando una grande crescita Parigi 2024? Ci manca solo un pass da conquistare”

(Di lunedì 26 giugno 2023)si gode il momento, ma intanto da “Anima” delsa che non deve distogliere lo sguardo dalobiettivo: le Olimpiadi di. Il direttore tecnico dello skeet italiano, intercettato in esclusiva da OA Sport, ha commentato quanto successo sulle pedane dei Giochi Europei di Cracovia dove, vincendo la gara di skeet individuale femminile, si è aggiudicata – per il contingente azzurro – il secondoper lo skeet femminile italiano (dopo Diana Bacosi), il terzo complessivamente della specialità. Ecco le dichiarazioni di, ASSO PIGLIATUTTO! ...

Nel quarto giorno di medaglie ai Giochi Europei, l'Italia porta a casa anche i primi pass olimpici per Parigi 2024. Il primo arriva nel, nello skeet, dove Martina Bartolomei, conquista un posto nazione per le azzurre. In finale, Bartolomei ha sbagliato un solo colpo, arrivando a giocarsi la vittoria contro la greca ...A Cracovia è grande sport, tra tuffi,a segno. Di seguito, l'intero programma sportivo di lunedì 26 giugno. Su Sportface.it dirette e approfondimenti.... ma spazio anche a tuffi, pugilato, taekwondo,a segno,con l'arco,, pentathlon moderno e non solo. Di seguito, il programma odierno delle specialità olimpiche dei Giochi ...

LIVE Tiro a volo, Giochi Europei 2023 in DIRETTA: Rossetti e Sdruccioli per la rimonta, Bartolomei sogna la finale OA Sport

La prima in finale ha sbagliato un solo colpo contro la greca Katzouraki, la seconda dai tre metri ha preceduto la svedese Garip e la svizzera Heimberg. L’Italia è ora al secondo posto del medagliere ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.47: A differenza delle gare individuali, non sono previsti pass olimpici per questa gara. 9.43: A Breslavia spazio alla gara a squadre, dopo l’assegnazione ...