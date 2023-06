Tiro a segno | Giochi Europei 2023 | nella carabina 3 posizioni femminile pass olimpico per la Polonia

(Di lunedì 26 giugno 2023)sportiva 3da 50 metriper la: questo l’esito dell’ultima finale di giornata deldei: a Cracovia, in, il Gold Medal Match premia la norvegese Jenny Stene, che batte per 17-13 la padrona di casa polacca Natalia Kochanska. La norvegese però aveva già ottenuto una carta olimpica non nominale per Parigi 2024 e quindi quella in palio oggi va alla. La medaglia di bronzo, assegnata nel Ranking Match, va alla britannica Seonaid Morven McIntosh, terza a quota 406.5, che la sfila dal collo dell’ucraina Daria Tykhova, quarta con 406.3, per appena due decimi. ...

Bronzo per la nostra Beatrice Colli nella specialità speed di arrampicata sportiva, e per Sofia Ceccarello nel, specialità carabina 10 metri mixed team insieme a Dennis Sollazzo. Le ...Si ferma al ranking match il percorso di Maria Varricchio nella gara di pistola 25 metri ai Giochi Europei di Cracovia 2023. L'azzurra delsi era qualificata alla fase finale con il settimo punteggio, ma nel primo turno ha concluso la sua gara al quarto e ultimo posto (49, 50, 50, 49; 9) del gruppo 1, alle spalle di Veronica ...... passando per i flipper, i vecchi calcetti, la pesca degli anatroccoli e ilal bersaglio con ... L'iniziativa, promossa dalla Pro Loco ha colto nelrichiamato in piazza Prinetti e in via ...

Tiro a segno, Sara Costantino e Paolo Monna infallibili! Oro per l'Italia nella pistola mista ai Giochi Europei! OA Sport

Nella carabina sportiva 3 posizioni da 50 metri femminile pass olimpico per la Polonia: questo l'esito dell'ultima finale di giornata del tiro a segno dei Giochi Europei 2023: a Cracovia, in Polonia, ...Si ferma in semifinale il percorso di Maria Varricchio nella pistola 25 m femminile, prova del quinto giorno di gare di tiro a segno ai Giochi Europei 2023 di Cracovia. L'azzurra infatti - già bronzo ...