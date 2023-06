Tim tratta in esclusiva con Kkr. Ma l'incertezza e il ruolo di Vivendi pesano sui listini

Leggi su ilfoglio

(Di lunedì 26 giugno 2023) Telecom ancora sotto tensione oggi a Piazza Affari (con un calo del 2,5 per cento a metà seduta) dopo l'avvio dellativacon il fondo americano Kkr sulla vendita della rete. Decisione che riflette non solo l’unità di indirizzo raggiunto all’interno del cda guidato da Pietro Labriola, ma anche il clima che sul dossier si è creato all’interno del governo Meloni. Dopo mesi di dichiarazioni anche incontrollate, nella fase iniziale dell’esecutivo, Palazzo Chigi ha poi assunto un nuovo aplomb e il (giusto) distacco da decisioni che devono essere prese in piena autonomia dal consiglio di un gruppo quotato, salvo poi far valere un potere d’interdizione con la golden power. Ma c’è anche un’altra ragione più oggettiva: l’offerta concorrente di Cdp-Macquarie, che in teoria doveva essere quella più caldeggiata dal governo, non stava in piedi per ...