Thuram-Inter | si chiude per l’attaccante Le cifre del contratto

(Di lunedì 26 giugno 2023) L'aspetta dire formalmente l'affare Marcusad inizio settimana. Ledel. ACCORDO – Secondo quanto riportato dal sito di Sky Sport, a seguito dell'intesa raggiunta con Marcus, l'attende dire formalmente ad inizio settimana l'affare. Perfrancese è pronto unda 6.5 milioni di euro a stagione.

e Weah, il colpaccio die Juve: figli d'arte, sì, ma diversiI tifosi del Milan ad esempio accusano Cardinale di non aver preso gratuitamenteo di non ... E SE l', forse, riuscirà più facilmente a convincere i giocatori a firmare con loro, è '...Come l', che non a caso lo ha messo in cima alla lista delle priorità. Secondo il Corriere ... Ora toccherà a Marotta battere ancora una volta la concorrenza del Milan (Marcusè solo l'...

Sky – Inter, Thuram firma a 6,5 mln a stagione. E Azpilicueta ha già detto sì fcinter1908

Paolo De Paola ha parlato del mercato dell’Inter e della questione Davide Frattesi, centrocampista del Sassuolo nel mirino anche del club nerazzurro. SITUAZIONE – Queste le parole di Paolo De Paola ne ...Thuram a Milano a inizio settimana. E ha già avuto un contatto con Inzaghi Sono ore decisive per l'approdo all'Inter di Marcus Thuram. Come riportato da… Leggi ...