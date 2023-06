Thuram | conferme per il suo arrivo a Milano! Visite mediche e firma

Leggi su inter-news

(Di lunedì 26 giugno 2023)presto sarà un nuovo giocatore dell’Inter. Secondo quanto riportato da Sky Sport,riguardo il suoin Italia nelle prossime ore. IN– Marcusè pronto are il suo nuovo contratto con l’Inter. L’attaccante francese domani arriverà a Milano per effettuare la prima parte delle. Poi direzione sede laufficiale sul contratto che lo legherà ai nerazzurri per i prossimi anni, con uno stipendio tra i 5 e i 5,5 milioni a stagione. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it 2014-2023 - Tutti i diritti ...