Thelios e Safilo in trattativa per lo stabilimento di Longarone

(Di lunedì 26 giugno 2023) Dopo aver annunciato nei mesi scorsi la volontà di lasciare il suodi punta a- eccellenza italiana attiva nel campo della produzione e distribuzione di occhiali da vista e da sole - conferma l’esistenza di unain fase avanzata con. L’azienda, nata nel 2017, è controllata dal gruppo del lusso LVMH, a seguito della cessione del 49% delle quote di Marcolin nel novembre 2021.attualmente gestisce lo sviluppo, la produzione e la distribuzione delle collezioni eyewear di dieci maison del gruppo di Arnault. L’ultima aggiunta è la cui linea produttiva potrebbe potenzialmente installarsi negli ex uffici. In una nota diffusa in mattina,ha confermato le trattative con ...

L'ultima aggiunta è la cui linea produttiva potrebbe potenzialmente installarsi negli ex uffici. In una nota diffusa in mattina,ha confermato le trattative con, definendo come ...sta valutando da mesi la vendita dello stabilimento in provincia di Belluno a causa di una sovracapacità produttiva; fonti sindacali avevano parlato a maggio di trattative con un'azienda del ...ha in corso una trattativa in fase avanzata con, società attiva nel settore dell'occhialeria e appartenente al gruppo Lvmh, circa la valutazione di una possibile cessione dello ...

Safilo: trattativa avanzata con Thelios (Lvmh) su possibile cessione impianto Longarone Il Sole 24 ORE

I due gruppi confermano con due note distonte di essere in trattativa per lo stabilimento dove sono impiegate oltre 500 persone. Thelios assorbirebbe buona ...Safilo fa chiarezza sulle sorti del suo stabilimento di Longarone. "La società comunica l’esistenza di una trattativa in fase avanzata con ...