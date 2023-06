The Marvels | la descrizione delle scene post-credits durante un primo test screening del film

(Di lunedì 26 giugno 2023) Arriva in rete quella che sembrerebbe essere a tutti gli effetti laduedi Thein arrivo nelle sale a novembre. Undi The, prossimodell'MCU, si è tenuto di recente e il pubblico presente ha potuto già osservare leche sembrerebbero dare il via a un nuovo progetto basato sui fumetti. Ladellaè ovviamente già finita in rete. ATTENZIONE SPOILER! Nella prima scena Monica Rambeu si risveglia in una sala all'interno di un'ospedale. Vicino a lei c'è la madre, vestita da Captain Marvel. A ...

Un primo test - screening di, prossimo film dell'MCU, si è tenuto di recente e il pubblico presente ha potuto già osservare le scene post - credits che sembrerebbero dare il via a un nuovo progetto basato sui fumetti.Se le indiscrezioni sono corrette, la scena dopo i titoli di coda digetterà le basi per qualcosa di ...Marvel's Spider - Man 2 dista appena quattro mesi, ed è già considerato come uno dei possibili contendenti al premio di Game ofYear. In attesa dell'uscita del gioco, fissata per il 20 ottobre ...

The Marvels, svelata la scena dopo i titoli di coda ScreenWEEK - Cinema e Serie TV

The actor brings athleticism – just watch him ride the Goblin’s glider – and madness to one of the most unhinged characters in the Marvel canon. Singing ‘Itsy Bitsy Spider’ as he fires a missile ...Several of the MCU's Avengers could return in Phase 6's Avengers: The Kang Dynasty and Avengers: Secret Wars. First announced by Marvel Studios chief Kevin Feige at SDCC 2022, the Multiverse Saga is ...