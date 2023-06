The Borderline | Antonella Clerici | Le Parole Durissime Per L’Incidente A Roma!

Leggi su uominiedonnenews

(Di lunedì 26 giugno 2023): su Twitter, la conduttrice si è espressa in merito alavvenuto a Casal Palocco, usandomolto forti per condannare quanto è successo…accaduto a Roma, a Casal Palocco, in cui sono stati coinvolti gli youtuber Thee nel quale ha perso la vita un bambino di 5 anni, ha fatto e sta facendo ancora molto discutere. Nelle polemiche per l’accaduto si è inserita anche la conduttrice, che si è detta devastata per quanto accaduto ed ha utilizzato delleper quanto riguarda le persone coinvolte.sula Roma: l’illusione dei soldi facili porta a queste ...