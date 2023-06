TFR statali | illegittimo il pagamento ritardato | cosa cambia ora

(Di lunedì 26 giugno 2023) Ildel TFR. Parola di Corte costituzionale, che spazza via di colpo la consuetudine di pagare la buona uscita ai dipendenti pubblici con il consueto e sistematico ritardo, anche di anni. La decisione è arrivata dopo un ricorso contro la norma che consente il differimento della corresponsione del trattamento di fine servizio (TFS) riservato ai dipendenti della pubblica amministrazione. Un ricorso che ha portato i giudici costituzionali a pronunciarsi contro questa prassi, definita in netto contrasto con il principio costituzionale della giusta retribuzione. In sostanza, basta ritardi: la liquidazione aglideve essere pagata subito, in tempo brevi e certi, con la cessazione del loro servizio nella ...

Liquidazione immediata, il Tfs agliva pagato subito A fine anno scade quota 103, ovvero la ... Infine il potenziamento dei fondi complementari e il. Il governo potrebbe optare per un ...e TFS: lavoratori di serie A e di serie B Un vero e proprio sgambetto ai danni degli. Anche perché da lì fino ai giorni nostri si è creato un netto divario di trattamento fra lavoratori ...La normativa finora ha uniformato i nomi, ma non le tempistiche: per la liquidazione dei... Secondo i supremi giudici il pagamento ritardato delle liquidazioni degli"contrasta" con il ...

TFR statali, pagamento differito è illegittimo: cosa cambia LeggiOggi.it - Tutto su fisco, welfare, pensioni, lavoro e concorsi

Il differimento della corresponsione della «liquidazione», ovvero del trattamento di fine servizio (Tfs) ai dipendenti pubblici che cessano l’impiego per aver raggiunto il limite di età, è ...Il TFS (Trattamento di fine servizio) ai dipendenti pubblici non potrà più essere procrastinato come oggi per anni, secondo la Consulta.