TFA Soprannumerari | sacrifichi il lavoro o la famiglia? Oppure vai alla Link Campus con il corso intensivo da luglio 2023

(Di lunedì 26 giugno 2023) Abbiamo intervistato il Prof. Emilio Greco delegato del Rettore dell’Universitàdi Roma per il TFA. L'articolo .

Gli aspirantisono i docenti che nei precedenti cicli di specializzazione: hanno ... FAQsostegno VII ciclo: frequenza del corso di specializzazione Chi vuole specializzarsi per un ......del Molise PIEMONTE Università di Torino PUGLIA Università di Bari Università di Foggia -...TOSCANA Università di Firenze Università di Pisa Università di Siena - Avviso rivolto ai......del Molise PIEMONTE Università di Torino PUGLIA Università di Bari Università di Foggia -...TOSCANA Università di Firenze Università di Pisa Università di Siena - Avviso rivolto ai...

TFA Sostegno VIII ciclo, sovrannumerari devono presentare domanda. Lezioni potranno iniziare anche a luglio [VIDEO] Orizzonte Scuola

Gli aspiranti soprannumerari sono i docenti che nei precedenti cicli ... con modalità telematiche in misura comunque non superiore al 20 per cento del totale”. Chi partecipa al TFA sostegno potrà ...