Terra Amara Anticipazioni 27 giugno 2023 | Mujgan pronta a commettere una pazzia!

La puntata del 27 giugno 2023 divedrà Zuleyha confidarsi anzitutto con Hunkar . Rientrata alla villa del marito , e nonostante questi la stia costringendo a vivere come una delle sue domestiche , Zuleyha non fa che ...: Riassunto della puntata del 26 giugno Zuleyha esce di prigione ma Demir la costringe a fare la cameriera. Behice vuole convincere Mujgan che l'ex sarta rovinerà la sua famiglia...(1.894.000, 25.2%) non ha retto il confronto con(2.542.000, 23.6%). Si conferma Beautiful (2.524.000, 22.0%) mentre tra i cartoni in onda su Italia Uno i Simpson (396.000 3.5%) fanno ...

Terra Amara, Demir vende la raffineria Terra Amara, Demir non vende la raffineria né a Vedat né agli uomini di Ankara.Che numeri pazzeschi per Terra amara che anche nelle domeniche d'estate vola: Mediaset però ha deciso di chiudere , i fan non vogliono ...