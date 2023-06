Termine dispregiativo al posto di ' gay' è ritenuto diffamazione | la sentenza della Corte di Cassazione

(Di lunedì 26 giugno 2023) 'I froci sono così, bisogna rassegnarsi, stanno riuscendo a sessualizzare pure il club dello Sci. G Milano , non si riesce ad andare oltre'. Questa era la frase che un utente di Twitter , due mesi fa ...

Una frase che contiene un, usato al posto delcorretto, cioè gay oppure omosessuale , per il quale LoSci. G Club Gay Milano Lgbtqia+ avea sporto querela. Revenge porn, ...Il"economia dell'attenzione" risale all'inizio degli anni Settanta, quando l'economista ... in modo) sta portando e porterà nella società di oggi e di domaniLione Forse è per questo che a Lione, nella tappa successiva, abbiamo visto il Garcia più speculativo, più italiano " nel significato difensivo edel. Dopo un inizio ambizioso,...

Il termine dispregiativo per indicare persone gay, la Cassazione: «Lede l'identità» Corriere Milano

«I froci sono così, bisogna rassegnarsi, stanno riuscendo a sessualizzare pure il club dello Sci.G Milano, non si riesce ad andare oltre». Questa era la frase che un utente ..."Le suddette espressioni costituiscono, oltre che chiara lesione dell'identità personale, veicolo di avvilimento dell'altrui personalità".