Tentato golpe di Prigozhin | non è finita qui

(Di lunedì 26 giugno 2023) di Ilaria Muggianu Scano “Il male generato dai comandi militari di questo Paese deve essere fermato”, così Yevgenysostanzia la tensione a cui dà fiato venerdì 23 giugno su Telegram, attraverso una serie di contenuti audiovisivi. Per il capo del gruppo Wagner l’invasione in Ucraina è basata su menzogne e l’attacco dell’esercito russo a un accampamento Wagner è incontrovertibile sintomo di corruzione, l’ennesimo ad opera del Ministero della Difesa di Sergei Shoigu. È poco meno che guerra civile.è più volte intervenuto per evidenziare quanto l’unico intervento significativo in grado di contribuire concretamente allo sforzo militare delle truppe russe in Ucraina sia quello del suo gruppo. La risposta del governo russo: l’automatismo che ci si aspetta. Riunito il Comitato nazionale antiterrorismo procede contro il sobillamento di ...