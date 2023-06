Tennis | Murray | “Se sarà il mio ultimo Wimbledon? Spero di no | ma non si può mai sapere”

Leggi su sportface

(Di lunedì 26 giugno 2023) “di no, ma non si può mai. Noi atleti dobbiamo cercare di sfruttare al meglio le occasioni finché siamo ancora in grado di averle”. Andy, in un’intervista a Sky Sports Uk, parla così a una settimana dall’inizio del terzo slam stagionale. “Se dovessi avere un altro infortunio o dovesse accadere qualcosa alla mia anca di metallo, sarebbe la fine. Non proverei a tornare da un’altra operazione”, ha ribadito ilta scozzese. “Voglio continuare a giocare un altro po’. So che nonper sempre, ma ho un’idea su quando mi piacerebbe terminare e non è quest’anno a. Non so esattamente in quale torneo o campo, ma voglio chiudere giocando. Posso ancora giocare ad un alto livello, credo di poterlo fare ancora ...