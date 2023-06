Tennis | Jannik Sinner svela | “Sono felice che giocherò a Wimbledon”

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 26 giugno 2023) Dopo l’uscita forzata dall’Open di Halle per infortunio (leggi qui),comunica che parteciperà al Torneo di. L’Azzurro dichiara sulla sua pagina ufficiale Instagram: “Dopo qualche giorno di riposo e consultazione con il mio medicodi condividere con voi che sarò in forma e pronto per Wimbeldon”. “Grazie Halle per l’opportunità di giocare la scorsa settimana. Spero di vederti l’anno prossimo. Mai facile ritirarsi, ma in quel momento dovevo fare ciò che era giusto per il mio corpo”. Aggiunge in riferimento al suo ritiro. (foto@Sposito-FITP) https://linktr.ee/ilfaroonline§ Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Sportilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in ...