Tennis | Jannik Sinner in caduta libera nella Race | invertire la rotta per essere a Torino

Leggi su oasport

(Di lunedì 26 giugno 2023) Una tendenza danon sta vivendo un periodo di grande profitto nel circuito ATP eil rendimento è in calando.graduatoria che tiene conto dei riscontri stagionali, qualificante per le ATP Finals diinizia questa settimana da n.7. L’uscita di scena nei quarti di finale dell’ATP500 di Halle per ritiro e la Finale raggiunta dal russo Andrey Rublev nel torneo sull’erba tedesca hanno portato l’altoatesino a perdere una posizione rispetto all’ultimo aggiornamento, in favore delta originario di Mosca. Ricordiamo che saranno presenti al Master di fine anno i migliori otto giocatori della menzionatae la situazione perè complicata. I ...