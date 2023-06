Tennis | Coppa Davis a Bologna | big match Italia-Canada in programma il 13 settembre

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 26 giugno 2023), 26 giu. - (Adnkronos) - E' stato ufficializzato ildi gioco della fase a gironi delleCup Finals 2023, indal 12 al 17. L'di Capitan Volandri esordirà sul veloce della ‘Unipol Arena' diil prossimo 13alle ore 15 contro i campioni in carica del. Gli azzurri torneranno poi in campo venerdì 15(ore 15) per affrontare il Cile e domenica 17 (ore 15) per confrontarsi con la Svezia. Oltre a, la fase a gironi delleCup Finals 2023 coinvolgerà altre 3 città: Manchester, Valencia e una città croata ancora da definire. Le prime due classificate di ciascun gruppo si qualificheranno per le Final 8, ...