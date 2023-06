Tennis | Atp Next Gen Race Balzo Maestrelli | quattro azzurri in top 20

(Di lunedì 26 giugno 2023) Il pisano si issa in un colpo solo al 14° posto della classifica mondiale under 21 ROMA - Non è riuscito a sollevare il suo secondo trofeo Challenger, ma la settimana vissuta da Francescoa ...

Il risultato centrato a Parma ha portato inoltre il classe 2002 a compiere un balzo nella PepperstoneNext Gen Race, la classifica mondiale U21 che decreterà gli otto qualificati per leNext ...Iniziano oggi le qualificazioni al torneo didi Wimbledon . La rassegna più famosa e prestigiosa del panorama mondiale vedrà ben 16 ... occupa attualmente la posizione numero 135 del ranking. ...... la più prestigiosa delle competizioni internazionali dia squadre maschili. Per questo, ... FOTOGALLERY %s Foto rimanenti CLASSIFICAAlcaraz torna n.1, best ranking Musetti e Sinner Best ...

Il pisano si issa in un colpo solo al 14° posto della classifica mondiale under 21 ROMA (ITALPRESS) - Non è riuscito a sollevare il suo ...Carlos Alcaraz è tornato numero uno del mondo dopo la vittoria nel torneo del Queen' s Club di Londra, antipasto di Wimbledon. Grazie al primo successo sull'erba in carriera, il tennista spagnolo ha s ...