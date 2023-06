Temptation Island | Vittoria sceglie il suo tentatore | la reazione del fidanzato

scrive Alessia, fidanzata da 11 anni con Davide. Per tre settimane vivranno separati e metteranno alla prova i propri sentimenti. Alessia per due anni ha tradito il fidanzato che in ...Condividi su:2023, anticipazioni e data inizio. Il programma di grande successo sulle coppie sbarca sulle reti Mediaset a partire dal 26 giugno con tante novità e colpi di scena. Confermata la ..., le curiosità sul resort 'Is Morus Relais' Quanto costa alloggiare a 'Is Morus Relais' L'edizione del 2023 diè finalmente iniziata. Come sempre gli spettatori ...

Temptation Island 2023 al via stasera: coppie, conduttore, tutto quello che c’è da sapere Corriere della Sera

Prima puntata di Temptation Island 2023 e prime situazioni al limite del surreale. Ma anche prime pagelle. Nella prima serata del reality show condotto da Filippo Bisciglia e prodotto dalla Fascino di ...Temptation Island, la scelta delle fidanzate e fidanzati: ecco quali tentatori e tentatrici hanno scelto i concorrenti ...