Temptation Island | Report o Fast and Furious? La tv del 26 giugno

(Di lunedì 26 giugno 2023) Per la prima serata in tv, lunedì 26RaiUno alle 21.25 trasmetterà la fiction “Blanca”. Verrà proposto l’episodio dal titolo “Tornando a casa”: il caso su cui Blanca si trova ad indagare la interessa molto da vicino: riguarda Carmine Russo, il padre di Sebastiano, il ragazzo che lei aveva indicato come l’assassino di sua sorella. La salute della ragazza è sempre più compromessa, mentre senza saperlo si avvicina inesorabilmente ad una trappola pericolosa che l’attende ormai da tempo… Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con il telefilm “C.S.I. Vegas”. Verranno proposti tre episodi dal titolo “Cara”, “Polvere alla polvere” e “Ossa”. Nel primo, la squadra soccorre un bambino che è riuscito a scappare dal suo aguzzino. Molto presto emergono particolari inquietanti legati alla scomparsa, avvenuta anni prima, di una ragazza… Nel secondo, la squadra C.S.I. indaga su ...