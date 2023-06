Temptation Island | crisi Giuseppe-Gabriela | problemi intimi tra Perla e Mirko

Leggi su tvpertutti

(Di lunedì 26 giugno 2023) Scintille nella prima puntata di2023 trasmessa lunedì 26 giugno. Come da tradizione, i fidanzati e le fidanzate hanno incontrato tentatori e tentatrici (QUI tutti i nomi) prima di recarsi nei rispettivi villaggi dove vivranno per i prossimi 21 giorni. Sono bastate una manciata di ore di permanenza nel resort sardo per la primadi coppia tra. Fidanzati da sette anni, hanno deciso di partecipare al programma per volere diche a gennaio scorso ha scoperto «American Boy» iscritto in una chat di incontri. Sin dal suo ingresso nel programma,ha mostrato tutto il suo disappunto per la sua storia d'amore raccontando il senso di oppressione che vive per colpa dell'atteggiamento della sua fidanzata: "Ho provato a ...