Temptation Island 2023 | le coppie protagoniste e le novità del reality

Leggi su panorama

(Di lunedì 26 giugno 2023) Dopo un anno di stop - non è ben chiaro se per una questione legata ai diritti, alla voglia di sperimentare altro o semplicemente per far riposare il format - torna ufficialmente. Lunedì 26 giugno debutta dunque su Canale 5 la nuova stagione del docu-condotto da Filippo Bisciglia e prodotto dalla Fascino di Maria De Filippi e questa volta saranno sette le giovani(non sposate e senza figli) che partecipano per mettere alla prova la stabilità della propria relazione. L'obiettivo? Arrivare alla fine del percorso e rispondere alla domanda delle domande : è lei/lui la persona giusta con la quale costruire una vita insieme? Ecco chi sono i nuovi protagonisti., il meccanismo del docudi Canale ...