Temptation Island 2023 inizia oggi | ecco tutto quello che c' è da sapere

ARTICOLO PRECEDENTE: ecco quali sono le sette coppie in gara Ultime notizie Anticipazioni TV: ecco quali sono le sette coppie in gara 26 Giugno Oroscopo del Giorno ...L'attesa è finita! Finalmente stasera, lunedì 26 giugno alle 21.30 su Canale 5 andrà in onda la prima puntata di. Scopriamo, insieme, tutti i dettagli in merito a questa nuova edizione!: il conduttore Il conduttore del famoso reality show dei sentimenti sarà, come sempre, ...Perla e Mirko chiudono la carrellata delle sette coppie di2023 , in partenza il 26 giugno. Anche loro, come le precedenti coppie, hanno deciso di prendere parte alla trasmissione per mettere alla prova i loro sentimenti che sarebbero in una ...

Temptation Island 2023 al via stasera: coppie, conduttore, tutto quello che c’è da sapere Corriere della Sera

Tra pochissime ore avrà inizio su Canale 5 una nuova edizione di Temptation Island. Di seguito tutto quello che c'è da sapere sul programma e le coppie che parteciperanno ...Il calendario e la data di chiusura dell'undicesima edizione del reality, in onda su Canale 5 e condotto da Filippo Bisciglia ...