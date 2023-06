Temptation Island 2023 | i tentatori e le tentatrici

(Di lunedì 26 giugno 2023)- IIl viaggio nei sentimenti delle sette coppie protagoniste dista per incominciare. Come sempre, nel docureality di Canale 5 condotto da Filippo Bisciglia, non mancheranno ie lepronti a minare il rapporto tra i protagonisti del programma. In totale i single saranno 28, equamente divisi tra donne e uomini. Chi sono i single di? Iuomini saranno quattordici. Belli e affascinanti, tra di loro ci sono anche alcuni volti già noti al piccolo schermo: oltre al 28enne Daniele Schiavon, che è stato la scelta della tronista Giulia Quattrociocche nella stagione ...

Ale e Federico agli opposti: lui irremovibile sulle nozze Andando avanti con la presentazione della coppia discopriamo che se lei non vede l'ora di sposarsi mentre lui la pensa ...Dopo tanta attesa, il momento è finalmente arrivato: lunedì 26 giugno ha inizio la nuova stagione di, il reality show dell'estate di Canale 5 . Il programma torna in onda dopo un anno di assenza, e sette coppie sono pronte ad affrontare l'ormai celebre " viaggio nei sentimenti " ...2023 riparte il 26 giugno nella prima serata di Canale 5. Dove si trova il celebre resort che ospita il programma condotto da Filippo Bisciglia Resort2023: ecco ...

Temptation Island 2023 al via stasera: coppie, conduttore, tutto quello che c’è da sapere Corriere della Sera

Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...Il viaggio nei sentimenti delle sette coppie protagoniste di Temptation Island 2023 sta per incominciare. Come sempre, nel docureality di Canale 5 condotto da Filippo Bisciglia, non mancheranno i tent ...