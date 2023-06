Temptation Island 2023 al via | coppie | conduttore | cosa c’è da sapere

(Di lunedì 26 giugno 2023) (Adnkronos) – Al via stasera, lunedì 26 giugno, in prima serata su Canale 5,. Lein gara quest’anno sono Mirko e Perla, Alessia e Federico, Francesca e Manuel, Manu e Isabella, Vittoria e Daniele, Alessia e Davide, Gabriela e Giuseppe. Alla conduzione del reality che mette alla prova letorna Filippo Bisciglia. Lehanno un’età compresa tra i 20 e i 35 anni, non hanno figli in comune e non sono sposate. Vivranno per 21 giorni separati in un resort di lusso in compagnia di single tentatori. Al termine dei 21 giorni (ma anche durante il percorso), lesi riuniranno per decidere se lasciare insieme il programma o uscire separati. L'articolo proviene da Italia Sera.

