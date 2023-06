Tecnologia e disabilità | quando l' innovazione può eliminare le differenze

Leggi su europa.today

(Di lunedì 26 giugno 2023) Lapuò migliorare la vita delle persone cone rendere semplici piccoli gesti altrimenti difficili se non impossibili. Per dirla con Bebe Vio, vero faro per le persone diversamente abili, "essere speciali significa riuscire a far capire che il tuo punto debole diventa quello...