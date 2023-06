Teatro del Silenzio | annunciati gli altri ospiti dell’edizione 2023

Leggi su lopinionista

(Di lunedì 26 giugno 2023) Andrea Bocelli – credit Giovanni de SandreLAJATICO (PI) – È stata Emma la prima ospite confermata per la diciottesima edizione deldeldal titolo “Mariposa”, che si terrà giovedì 27 e sabato 29 luglio sulle colline natie del Maestro Andrea Bocelli a Lajatico, in provincia di Pisa. Dopo di lei Carlo Bernini, talentuoso pianista e direttore d’orchestra, noto per essere il responsabile artistico e il collaboratore di Andrea Bocelli, con cui ha suonato e diretto in numerosi concerti in Italia e nel mondo, anche in occasioni prestigiose come il G8, il Nobel per la Pace, il concerto per la Pace in Medio Oriente e le udienze papali. Ha anche lavorato congrandi stelle della musica classica e lirica, come Luciano Pavarotti, Katia Ricciarelli, José Carreras, Plácido Domingo e Bryn Terfel. Dal 2008 al 2017 è stato il ...