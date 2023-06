Teatrando al Quadriportico | presentata la tredicesima edizione

Leggi su zon

(Di lunedì 26 giugno 2023) È stataquesta mattina nella sala Giunta del Comune di Salerno ladial, rassegna di teatro amatoriale organizzata dall’Associazione Planum Montis e dalla compagnia ‘E Scepacentrella. La rassegna, completamente all’ingresso gratuito, si svolge come di consueto neldi Santa Maria delle grazie. 15 in tutto gli appuntamenti che si terranno dal giovedì alla domenica nel mese di luglio. Due le novità, ovvero un appuntamento musicale ed un’esposizione di ceramiche realizzate dalla Cooperativa Sociale Eolo. Ceramiche che potranno anche essere acquistate e il ricavato sarà utilizzato per sostenere le altre attività della cooperativa. Il via agli spettacoli il 7 luglio con l’Associazione New Space of Dance di Salerno che ...