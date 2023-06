Taylor promosso dall’UEFA | Salvatore Foti attacca duramente | “Io gli darei anche un premio in denaro | anzi probabilmente già…”

(Di lunedì 26 giugno 2023) Dopo José Mourinho che ha abbandonato il Football Board della Uefa, orail viceè tornato sui fatti di Siviglia-Roma, finale di Europa League e su quanto fatto dall’arbitro. L’ex giocatore si è scagliato contro l’Uefa che ha squalificato il portoghese per 4 turni. L’inglese è stato inserito nella lista degli L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Mourinho, Zazzaroni shock: “Non è tipo da quinto posto, se non ottenesse un miglioramento dell’organico potrebbe…” Dove vedere Sporting Lisbona-Roma: streaming gratis e diretta tv Sky o DAZN? Roma-Ascoli, streaming gratis LIVE oggi e diretta tv in chiaro? Dove vedere amichevole Dove vedere Roma-HJK Helsinki: streaming gratis LIVE oggi e diretta TV8, Sky ...

L'evento -dal Tuscia Film Fest - è inserito nel programma del festival In Arte Vicino, ...migliore regia e il premio "Marcello Mastroianni" per il miglior attore o attrice esordiente a...Ecco l 'elenco degli arbitri che sono stati promossi nella categoria Elite: Irfan Pelito (Bosnia) Alexey Kulibakov (Bulgaria) Michael Oliver (Inghilterra) Anthony(Inghilterra) Alejandro Jose ...Quando Carl torna al lavoro, scopre che Bob, padre della moglie e suo boss, lo haa capo ... Dolores Michaels, Wallace Ford, Tom Drake, Richard Arlen, DeForest Kelley, Vaughn, Regis ...

Salvatore Foti è incontenibile, accusa l'arbitro Taylor: Forse hai ... Fanpage.it

La decisione ha fatto infuriare tutta la Roma e a esporsi questa volta è stato il vice di Mourinho, Salvatore Foti. Fin qui l'allenatore in seconda non si era esposto pubblicamente, ma la notizia ...Calcio 2023 - 2024 Serie A Squadra Napoli Rudi Garcia è l'uomo giusto per il Napoli. Parola... Napoli Today 25-06-2023 20:51 SPORT German Denis non si ritira ma rilancia: a quasi 42 anni giocherà in ...