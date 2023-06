Taranto | il gazebo della piazza diventa accessibile ai disabili L' impegno di un' azienda

(Di lunedì 26 giugno 2023) Di seguito un comunicato diffuso dal Comune di: “ty Pride”, ildiGaribaldigrazie alla generosità di un’tarantina Grazie alla generosità dell’tarantina “Nuova Infissi Italia”, guidata da Renato Cacciotta, anche ildiGaribaldia tutti. Un autentico miracolo quello compiuto dall’imprenditore tarantino che, con pochissimo preavviso, è stato coinvolto dall’amministrazione Melucci in questa gara di solidarietà per consentire agli artisti diversamente abili che si esibiranno stasera per il “ty Pride” di poter calcare questo piccolo, ma significativo, palcoscenico. ...

Taranto: Gazebo piazza Garibaldi ora accessibile anche ai disabili Blunote

