Tamberi e il non invito al Golden Gala | “Se ho chiarito con Mei? Aspetto una sua chiamata”

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 26 giugno 2023) Cracovia – “Se hocon? Sto aspettando una suadal giorno del, mi ha fatto i complimenti per la gara ma su questo argomento continua a dirmi che dobbiamo parlare e io gli dico che va bene. E’ ovvio che lui ieri si sia esposto in quel modo, ma dire che le mie parole abbiano rovinato la giornata e quello che abbiamo fatto mi sembra un pochino fuori luogo”. Il campione olimpico azzurro del salto in alto Gianmarcotorna sulla polemica con il presidente della Fidal, Stefano, innescata dalle sue parole sul mancatodella Fidaldi Firenze, pronunciate subito dopo la vittoria nella gara di salto in alto in Polonia che di fatto ha blindato la vittoria dell’Italia ...