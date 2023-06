Tamberi attacca la Federazione | “Non invitato a Firenze | forse non ero gradito” Mei | “Caduta di stile”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 26 giugno 2023) L’Italia dell’atletica festeggia un trionfo storico nell’Europeo a squadre di Chorzow. Ma tiene banco la polemica innescata dalle parole di Gianmarcodopo la sua vittoria nel salto in alto. Il caso è esploso proprio mentre la spedizione azzurra si apprestava a festeggiare il primo successo di sempre nella manifestazione, che ha preso il posto della vecchia e prestigiosa Coppa Europa. Il campione olimpico non ha usato giri di parole per descrivere il suo stato d’animo dopo il Golden Gala di, al quale non ha preso parte. “Non sono nemmeno statoal Golden Gala e questo mi è dispiaciuto.la mia presenza non era gradita e alla fine mi sono sentito di non andare comunque”, ha detto l’azzurro. Un attacco diretto allaitaliana di atletica, organizzatrice della tappa ...