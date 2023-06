Tale e Quale Show | nuovi provini | altre due ex gieffine nel mirino di Carlo Conti?

Leggi su 361magazine

(Di lunedì 26 giugno 2023) Proseguono idiper la nuova edizione di: lavori in corso. Altri tre provinati nei giorni scorsi E’ ampiamente scattato il toto-nomi in vista della nuova edizione di. Il programma condotto dafarà ritorno sul piccolo schermo il prossimo settembre, come da tradizione su Rai1. Il conduttore toscano ha iniziato da qualche settimana il giro ditra i vari aspiranti concorrenti, e come ogni anno non manca la quota di rappresentanza del GF Vip. Nelle scorse ore il presentatore avrebbe ascoltato altri tre aspiranti concorrenti, di cui due sono proprio delle ex. Una di queste è la bellissima ...