“Tale e Quale Show” | colpo grosso di Carlo Conti | altri 3 Vip per il cast 2023

Leggi su tvzap

(Di lunedì 26 giugno 2023) Programmi TV. Non si parla d’altro che dei personaggi famosi che andranno a comporre ildella prossima edizione di. Voci insistenti dicono che i Vip che si cimenteranno in prove canore imitando idoli del passato e non, siano passati prima dalla casa del Grande Fratello. Oltre alle già citate Pamela Prati e le sorelle Selassiè, nuovi nomi all’appello per ilnt di Rai1. Leggi anche: “”,sogna il grande: le anticipazioni Leggi anche: “Portato in barella”:choc, l’annuncio arrivato oggi Emergono nuovi nomi per ildi...