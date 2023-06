Tajani spinge per l’ingresso dell’Ucraina nella Nato

(Di lunedì 26 giugno 2023) Per il ministro degli Esteri Antonio, il mancato colpo di Stato da parte della Wagner in Russia rappresenta «un punto di svolta» ancheguerra in Ucraina. Oggi ne discuterà in Lussemburgo al vertice dei ministri degli Esteri dell’Ue, e per mercoledì Giorgia Meloni ha annunciato delle comunicazioni in Parlamento. Ma una cosa, per, è emersa chiaramente: «La Russia è più debole. Sono emerse crepe importanti nel suo sistema militare, che aveva la Wagner come fiore all’occhiello. Per Mosca sarà una perdita importante», dice alla Stampa. In Ucraina come nel Nord Africa, perché «la Wagner ha sempre avuto un’influenza nefasta in quelle zone, destabilizzando la regione e incidendo sui flussi migratori. Adesso ci sono queste divisioni, ma noi non interferiamovita politica russa». In più, precisa ...

... ma non sioltre, perché 'il film è ancora in corso e non abbiamo visto l'ultimo atto'. I ... Dimissioni non necessarie: il garantismo disu Santanchè Putin, dal canto suo, incassa la ......Wagner Il retroscena 1 " Sulla Difesa le mani dell'ex guardia del corpo di Putin Il retroscena 2 " L'eterno teatro della tragedia russa La storia " Il tesoro di Prigozhin L'intervista 1 ": ...... "Il Paese non ci chiede compromessi al ribasso, ciad assumerci la nostra parte di ... È per questo che noi andremo avanti uniti e credo che sia giusto che Antoniodiventi presidente di ...

L'effetto Cav spinge gli azzurri: Fi al 12%, sale il consenso per Tajani ilGiornale.it

Per gli azzurri nuove adesioni in tutt'Italia. E in Abruzzo arriva un nuovo consigliere Un altro regalo di Silvio Berlusconi alla «sua» Forza Italia. Dopo il balzo nei sondaggi, più di tre punti perce ...Il ministro degli Esteri: “Non interferiamo nella vita politica di Mosca, pensiamo a Kiev. La guerra non conviene a nessuno e Pechino è fondamentale per far ...