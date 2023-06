(Di lunedì 26 giugno 2023) "Seguiamo l'evolversi della situazione interna, anche se naturalmente non tocca a noi interferire". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonioarrivando in Lussemburgo. Rispondendo a ...

...Antonioarrivando in Lussemburgo. Rispondendo a una domanda se questi ultimi sviluppi potranno avere un affetto sulla controffensiva ha detto: "Dipende dalla situazione ma certamente l'......in Russia e all'dell'Italia, dove non sarebbe stata prevista la presenza della premier italiana. Citando il recente incontro con il Segretario di Stato Antony Blinken a Washington,ha ...... la cuidal fronte costituirebbe, nell'immediato, un danno sicuro per Mosca. È una ... addirittura tenendo un vertice con i ministri degli Esteri e della Difesa, Antonioe Guido Crosetto, ...

Tajani, ‘l’assenza di Wagner non rafforza l’armata russa’ La Sicilia

"Seguiamo l'evolversi della situazione interna russa, anche se naturalmente non tocca a noi interferire". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani arrivando in Lussemburgo. (ANSA) ...La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, farà un passaggio anche sulla situazione in Russia nelle comunicazioni alle Camere di mercoledì, prima del ...