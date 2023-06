Tajani | “La Russia è indebolita e il leader vacilla | noi non siamo in guerra col Cremlino”

(Di lunedì 26 giugno 2023) Il ministro degli Esteri: “Non interferiamo nella vita politica di Mosca, pena Kiev. Lanon conviene a nessuno e Pechino è fondamentale per far desistere Putin”

Il dossierè stato sul tavolo della premier in questo weekend di passione. A caldo è stato organizzato un vertice con i ministri degli Esteri e della Difesa, Antonioe Guido Crosetto, e ...In Italia non ha squillato nessun telefono, ma il ministro degli esteriassicura che, ... In una intervista alla Cbs, Blinken però non si sottrae ad una lettura di quanto accaduto in, come ...La verità dietro il golpe in: accordo Putin - Prigozhin 'Abbiamo subito una grave sconfitta ... A Mitsotakis sono arrivati anche le congratulazioni del ministro degli Esteri, Antonio, ...

Il caos politico in una potenza nucleare è sempre preoccupante. Il caos in una potenza nucleare che ha scatenato una guerra di terra in Europa è motivo di ...Il leader di Italia Viva: “La diplomazia faccia tesoro della debolezza di Putin. Tajani pensi più alla Farnesina e meno a FI. E Meloni si deve far sentire” ...