Tabellone qualificazioni femminili Wimbledon 2023 | Brancaccio e Stefanini cercano il main draw

(Di lunedì 26 giugno 2023) Ildelledi, in cui saranno due le azzurre che proveranno a raggiungere il. Come già accaduto al Roland Garros, vedremo in campo Lucreziae Nuria. La prima, diciottesima testa di serie, è rimasta fuori di tre posizioni dalprincipale e dovrà quindi superare tre ostici turni cadetti per arrivare a giocare il suo secondo slam in carriera. Lucrezia, che la scorsa settimana ha vinto un paio di partite nel WTA 125 di Gaiba, esordirà contro la brasiliana Alves. Per Nuria, alla sua prima esperienza ai Championships, ci sarà invece la canadese Sebov. SLOT ITALIANEF. ...

...fermato al terzo turno dellead un passo dal raggiungere il grande obiettivo. Dovvessero riuscire nell'impresa, Cobolli, Maestrelli e Nardi andrebbero a fare compagnia nel...Nome e Cognome* Indirizzo email* Questi i 16 italiani in gara oggi nellealprincipale del torneo di Wimbledon M. Arnaldi ITA vs J. Shang CHN F. Gaio ITA vs D. Cox GBR R. ...L'operazione Wimbledon prende ufficialmente il via oggi, con i primi match delle. Per ilprincipale bisognerà attendere lunedì 3 luglio, ma il tennis s'interroga su quale sia lo stato dell'arte dei principali protagonisti dopo le prime due settimane della ...

Wimbledon 2023, tabellone qualificazioni maschili: 15 azzurri alla caccia del main draw da Arnaldi a Nardi OA Sport

Prima volta in top 15 per Lorenzo Musetti, Jannik Sinner eguaglia il suo best ranking. Grande balzo per Maestrelli ...La squadra di Fiorenzuola vince anche il secondo appuntamento ufficiale superando in finale la Pol. Comense TeamU, con Ilaria Bernardoni premiata come miglior giocatrice della manifestazione ...