Szczesny racconta il suo dramma | “Contro lo Sporting ho pensato di morire”

(Di lunedì 26 giugno 2023) “È stato spaventoso, ho davverodi”. Wojciechriavvolge il nastro fino alla serata del 13 aprile scorso, quando durante la partitaloLisbona, era stato costretto a uscire dal campo per un forte dolore al petto. Dal rapporto con Massimiliano Allegri al malore accusato in Europa League, il portiere bianconero ripercorre la sua ultima stagione nell’intervista rilasciata a Canal Plus sport Polonia.parte però parlando della Nazionale e del suo futuro: “Quando arriverà il ritiro con la Polonia? Sì, è molto vicino, sto giocando già più a lungo del previsto. Smetterò quando sentirò di non poter dare il 100% in campo, quindi voglio finire ad alto livello. Non lo annuncerò, lo terrò come sorpresa perché non voglio nessun addio“. Cosa farà dopo? ...

