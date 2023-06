Szczesny | «Contro lo Sporting ho creduto di morire | ancora oggi non sappiamo la ragione del malore»

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 26 giugno 2023) Il portiere della Juventus, Wojciechha rilasciato alcune dichiarazioni in un’intervista a Canal Plus sport Polonia.parla della Nazionale, della Juventus, del suo rapporto con Massimiliano Allegri ed anche delaccusatolosul ritiro della Nazionale: «Quando arriverà il ritiro con la Polonia? Sì, è molto vicino, sto giocando già più a lungo del previsto. Smetterò quando sentirò di non poter dare il 100% in campo, quindi voglio finire ad alto livello. Non lo annuncerò, lo terrò come sorpresa perché non voglio nessun addio».parla della solitudine e della lontananza dalla famiglia: «Dopodiché voglio giocare un po’ per divertirmi, non so davvero in che modo o come. Mi concentro principalmente sulla mia famiglia e ...