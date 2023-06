Svezia | incidente sulle montagne russe | un morto e 7 feriti a Stoccolma

(Di lunedì 26 giugno 2023) (Adnkronos) – E’ di une 14, tra cui alcuni bambini, il bilancio di unnel luna park di Grona Lund a, in. Lo riporta l’agenzia di stampa Tt citando i gestori del parco divertimenti. L’emittente Svt riferisce che tra i 14, sette sono ricoverati in ospedale. I soccorritori hanno riferito che un ‘veicolo’ delleha deragliato e alcune persone sono cadute, mentre altre sono rimaste intrappolate. “Quello che è accaduto è tragico e scioccante, e purtroppo abbiamo appreso che una persona è morta”, ha detto la portavoce di Grona Lund Annika Troselius all’emittente pubblica Svt. L'articolo proviene da Italia Sera.

Un morto e nove feriti, tre dei quali gravi. Chiuso il parco dove si è verificato l'incidente AGI - Un vagoncino che stava circolando sui vertiginosi binari delle montagne russe in un Luna Park a Stoc ...