Svezia | incidente mortale sulle montagne russe | un trenino è deragliato e una vettura è volata - VIDEO

(Di lunedì 26 giugno 2023) Incidente in Svezia. Il trenino della giostra Jetline del parco divertimenti Grona Lund di Stoccolma è parzialmente deragliato. Una carrozza tuttavia si è staccata dai binari volando via. Una persona è morta e altre 9 sono ferite. Sul posto sono giunti un elicottero, ambulanze e vigili del fuoco.

Svezia, incidente sulle montagne russe: un morto e 9 feriti TGCOM

